، "أوروس" .. تعرَّف على مواصفات سيارة "بوتين" التي اصطحبها معه ،

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شدّت "أوروس"؛ سيارة الرئيس الروسي بوتين؛ الانتباه والأنظار في الرياض، وذلك في أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية الإثنين الماضي.
وكشفت تقارير إخبارية عن أن السيارة صناعة روسية وتمتاز بمواصفات وتقنيات عالية، إذ تعمل بمحرّك سعته 8 أسطوانات، وبعزم 600 حصان، وهناك شاشات في جانبها تبث مشاهد لما يحدث خارج السيارة.
وتتكوّن السيارة من 6 أبواب، ويبلغ وزنها 6 أطنان، وبطول 6,5 متر، كما أنها تتمتع بطبقة من التيتانيوم مقاومة للرصاص والألغام ومزودة بالأسلحة وسقفها من الحديد الخالص، لدرجة أنه يستطيع تحمُّل وزن دبابة من طراز "تي 72" ومحكمة الاغلاق ولا تغرق في الماء.
كما يوجد داخل السيارة جميع المستلزمات المطلوبة، بما في ذلك حمام ودش للاستحمام، ومكتب مع مقسم هاتف، فيما يتم التحكم فيها إلكترونياً، سواء من الداخل أو الخارج ولها نظام اتصالات مرتبط بالأقمار الصناعية ولا يمكن أن تتسرب منها أيّ معلومات للرئيس الروسي.
السيارة مهيّأة أيضاً لإدارة حرب شاملة من داخلها، فتستطيع التحول إلى قاعدة اتصالات واجتماعات عسكرية سرية في أثناء سيرها، ولديها قدرة استثنائية على مواجهة أيّ هجمات مباغتة ضمن قصف جوي أو بري أو حرب شوارع، إضافة إلى تمتعها بمواصفات جديدة وغير مألوفة، الأمر الذي يحوّلها إلى ثكنة متنقلة.
يُذكر أن السيارة كان آخر ظهور لها في شوارع الرياض أثناء زيارة الرئيس الروسي بوتين للمملكة.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 12:47 PM
بعزم 600 حصان ومهيّأة لإدارة حرب شاملة وتتحوّل إلى قاعدة اتصالات"أوروس" .. تعرَّف على مواصفات سيارة "بوتين" التي اصطحبها معه
شدّت "أوروس"؛ سيارة الرئيس الروسي بوتين؛ الانتباه والأنظار في الرياض، وذلك في أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية الإثنين الماضي.
وكشفت تقارير إخبارية عن أن السيارة صناعة روسية وتمتاز بمواصفات وتقنيات عالية، إذ تعمل بمحرّك سعته 8 أسطوانات، وبعزم 600 حصان، وهناك شاشات في جانبها تبث مشاهد لما يحدث خارج السيارة.
وتتكوّن السيارة من 6 أبواب، ويبلغ وزنها 6 أطنان، وبطول 6,5 متر، كما أنها تتمتع بطبقة من التيتانيوم مقاومة للرصاص والألغام ومزودة بالأسلحة وسقفها من الحديد الخالص، لدرجة أنه يستطيع تحمُّل وزن دبابة من طراز "تي 72" ومحكمة الاغلاق ولا تغرق في الماء.
كما يوجد داخل السيارة جميع المستلزمات المطلوبة، بما في ذلك حمام ودش للاستحمام، ومكتب مع مقسم هاتف، فيما يتم التحكم فيها إلكترونياً، سواء من الداخل أو الخارج ولها نظام اتصالات مرتبط بالأقمار الصناعية ولا يمكن أن تتسرب منها أيّ معلومات للرئيس الروسي.
السيارة مهيّأة أيضاً لإدارة حرب شاملة من داخلها، فتستطيع التحول إلى قاعدة اتصالات واجتماعات عسكرية سرية في أثناء سيرها، ولديها قدرة استثنائية على مواجهة أيّ هجمات مباغتة ضمن قصف جوي أو بري أو حرب شوارع، إضافة إلى تمتعها بمواصفات جديدة وغير مألوفة، الأمر الذي يحوّلها إلى ثكنة متنقلة.
يُذكر أن السيارة كان آخر ظهور لها في شوارع الرياض أثناء زيارة الرئيس الروسي بوتين للمملكة.
، "أوروس" .. تعرَّف على مواصفات سيارة "بوتين" التي اصطحبها معه ،
المصدر : الخليج 365
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