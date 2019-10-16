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شكرا لقرائتكم الألياف الضوئية تغطي 3.5 مليون منزل بنهاية العام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الألياف الضوئية تغطي 3.5 مليون منزل بنهاية العام 2020
العمل جارٍ على استكمال إيصال الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إيصال الألياف الضوئية إلى ما يقارب 1.2 مليون منزل بنهاية سبتمبر الماضي، حيث يعد ذلك جزءًا من مبادرة نشر النطاق العريض ضمن رؤية المملكة 2030، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية أكثر من 2.5 مليون منزل.
يأتي ذلك تعزيزًا للبنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة، وتمكينا للتحول الرقمي، عن طريق تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بحسب الاقتصادية..
وتهدف الوزارة إلى تحقيق مستهدفات مبادرة نشر الألياف الضوئية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وذلك لربط 2.1 مليون منزل في المناطق الحضرية بالألياف الضوئية، بحيث يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية نحو 3.5 مليون بنهاية 2020.
وشددت الاتصالات على أن العمل جار على استكمال إيصال الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة ونشر الجيل الرابع للوصول إلى أكثر من 550 ألف منزل في القرى والهجر وذلك بنهاية 2020، بهدف تسريع التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي.
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