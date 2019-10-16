- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بوكالة البلدية للخدمات الممثلة بإدارة الأسواق، مستودعاً في المحافظة غير مرخص ويقع داخل حي سكني، إضافة إلى إغلاق أحد المطاعم على خلفية عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
جاء ذلك في أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، منها: سوء النظافة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحشرات، وانتهاء الرخصة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وإغلاق المنشأة.
وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أيّ مخالفة تتعلق بالصحة العامة على الرقم 940.
بلدية ينبع
شاهد .. "بلدية ينبع" تغلق مستودعاً يقع داخل حي سكني وأحد المطاعم
أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بوكالة البلدية للخدمات الممثلة بإدارة الأسواق، مستودعاً في المحافظة غير مرخص ويقع داخل حي سكني، إضافة إلى إغلاق أحد المطاعم على خلفية عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
جاء ذلك في أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، منها: سوء النظافة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحشرات، وانتهاء الرخصة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وإغلاق المنشأة.
وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أيّ مخالفة تتعلق بالصحة العامة على الرقم 940.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:16 AM
الأول يعمل دون ترخيص والآخر به عدد من مخالفات الصحة العامة
أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بوكالة البلدية للخدمات الممثلة بإدارة الأسواق، مستودعاً في المحافظة غير مرخص ويقع داخل حي سكني، إضافة إلى إغلاق أحد المطاعم على خلفية عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
جاء ذلك في أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، منها: سوء النظافة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحشرات، وانتهاء الرخصة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وإغلاق المنشأة.
وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أيّ مخالفة تتعلق بالصحة العامة على الرقم 940.
، شاهد .. "بلدية ينبع" تغلق مستودعاً يقع داخل حي سكني وأحد المطاعم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "بلدية ينبع" تغلق مستودعاً يقع داخل حي سكني وأحد المطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.