، تحذيرات "النارجين والتوت" تتفاعل بحملات وضبط في بيش ،

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أكّد مصدر لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية بمحافظة بيش نفّذت حملات على الباعة الجائلين وقبضت على المخالفين خلال فترات متفاوتة، وتحديداً أمام المدارس وغيرها من المواقع؛ مؤكداً أن الحملات تستبق المقطع الذي حذّر من "النارجين والتوت" أيضاً، وجاء فيه وجود النشوق داخل أكياس ما يُطلق عليه الباعة "النارجين والتوت".
وتواصلت الشائعات بعد مقطع فيديو يحذّر من "مخاطر منتجات" الباعة الجائلين أمام مدرسة في بيش؛ مشيراً إلى وجود مادة "النشوق السودانية" الضارّة والممنوعة التي تمّ إدراجها ضمن قائمة المخدرات قبل مدة.
وقال المصدر: تمّ تنفيذ حملات تفتيشية وحملات أمنية استمراراً للدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية كافة بالمحافظة، وتمّ ضبط عدد من الباعة الجائلين.بيش النارجين والتوت
تحذيرات "النارجين والتوت" تتفاعل بحملات وضبط في بيشمحمد المواسي الخليج 365 2019-10-16
أكّد مصدر لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية بمحافظة بيش نفّذت حملات على الباعة الجائلين وقبضت على المخالفين خلال فترات متفاوتة، وتحديداً أمام المدارس وغيرها من المواقع؛ مؤكداً أن الحملات تستبق المقطع الذي حذّر من "النارجين والتوت" أيضاً، وجاء فيه وجود النشوق داخل أكياس ما يُطلق عليه الباعة "النارجين والتوت".
وتواصلت الشائعات بعد مقطع فيديو يحذّر من "مخاطر منتجات" الباعة الجائلين أمام مدرسة في بيش؛ مشيراً إلى وجود مادة "النشوق السودانية" الضارّة والممنوعة التي تمّ إدراجها ضمن قائمة المخدرات قبل مدة.
وقال المصدر: تمّ تنفيذ حملات تفتيشية وحملات أمنية استمراراً للدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية كافة بالمحافظة، وتمّ ضبط عدد من الباعة الجائلين.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:17 AM
تلاحق الباعة الجائلين أمام المدارس وفي عدد من المواقع
أكّد مصدر لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية بمحافظة بيش نفّذت حملات على الباعة الجائلين وقبضت على المخالفين خلال فترات متفاوتة، وتحديداً أمام المدارس وغيرها من المواقع؛ مؤكداً أن الحملات تستبق المقطع الذي حذّر من "النارجين والتوت" أيضاً، وجاء فيه وجود النشوق داخل أكياس ما يُطلق عليه الباعة "النارجين والتوت".
وتواصلت الشائعات بعد مقطع فيديو يحذّر من "مخاطر منتجات" الباعة الجائلين أمام مدرسة في بيش؛ مشيراً إلى وجود مادة "النشوق السودانية" الضارّة والممنوعة التي تمّ إدراجها ضمن قائمة المخدرات قبل مدة.
وقال المصدر: تمّ تنفيذ حملات تفتيشية وحملات أمنية استمراراً للدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية كافة بالمحافظة، وتمّ ضبط عدد من الباعة الجائلين.
، تحذيرات "النارجين والتوت" تتفاعل بحملات وضبط في بيش ،
المصدر : الخليج 365
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