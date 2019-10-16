، مقتل 71 مدنيًّا ونزوح 300 ألف شخص في العدوان التركي على سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المرصد": من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا جراء القصف الجوي والبري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، تَسَبّب في مقتل 71 مدنيًّا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم، أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا؛ مضيفًا أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضًا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.العدوان التركي