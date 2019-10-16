محمد بن مسعود - الدمام - لتدني مستوى النظافة ومخالفة النشاط المرخص له أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد المقاهي النسائية بمكة المكرّمة؛ لمخالفته الاشتراطات البلدية المعمول بها. تفصيلاً؛ أسفرت حملة الرقابة البلدية التي نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، عن إغلاق مقهى نسائي بمكة المكرّمة، وتمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه. وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عدة؛ أبرزها تدنٍّ في مستوى النظافة، ومخالفة النشاط المرخص له.أمانة العاصمة المقدسة المقاهي النسائية 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 11:44 AM لتدني مستوى النظافة ومخالفة النشاط المرخص له Advertisements إغلاق مقهى نسائي بمكة خالف الاشتراطات البلدية إغلاق مقهى نسائي بمكة خالف الاشتراطات البلدية أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد المقاهي النسائية بمكة المكرّمة؛ لمخالفته الاشتراطات البلدية المعمول بها. تفصيلاً؛ أسفرت حملة الرقابة البلدية التي نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، عن إغلاق مقهى نسائي بمكة المكرّمة، وتمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه. وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عدة؛ أبرزها تدنٍّ في مستوى النظافة، ومخالفة النشاط المرخص له. الكلمات المفتاحية ، إغلاق مقهى نسائي بمكة خالف الاشتراطات البلدية ،

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