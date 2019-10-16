موعد المولد النبوي الشريف لعام 2019 – 1441 وتعرف على تاريخ إجازات القطاع العام والخاص في مصر

شهدت الأيام الماضية اهتمام عدد كبير من المصريين بالبحث عن موعد المولد النبوي الشريف على محرك البحث جوجل من أجل معرفة موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بهذه المناسبة الهامة، ونظراً لأنها تعتبر إجازة رسمية في المصالح الحكومية والقطاع الخاص. ولذلك نستعرض معكم من خلال السطور التالية أخر التقارير الصادرة من مجلس الوزراء المصري بشأن الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف للعام 1441 هجرياً و 2019 ميلادياً.

الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف للعام 1441 هجرياً



يحرص المسلمين والمسلمات في كافة الدول العربية والإسلامية على تهنئة بعضهم البعض بهذا اليوم، من أجل إحياء ذكري مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، حيث يشهد هذا اليوم العديد من المظاهر والطقوس الخاصة التي يقوم بها المسلمون في مختلف الدول الإسلامية، كما يقومون بشراء حلوى المولد النبوي الشريف والتي تنتشر بشكل كبير في مصر خلال فترة الاحتفالات، ويستعد التجار خلال هذه الفترة من كل عام إلى عرض العرائس والحلويات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نظراً للإقبال الشديد من جانب المصريين على شراءها احتفالاً بهذه المناسبة.

موعد المولد النبوي 2019 – 1441 في مصر في القطاعين العام والخاص

من أهم ما يميز ذكرى المولد النبوي الشريف هو انتشار أنوع مختلفة من الحلويات والعرائس في المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت ومنها السمسم والحمص وجوز الهند والفاصوليا ومنتجات الألبان المختلفة، حيث يقبل المصريين على شراء هذه الحلويات خلال هذه الفترة من كل عام احتفالاً بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقوم المسلمين بتزيين المساجد والمنازل خلال هذه الفترة إحياءاً لذكرى مولد أشرف الخلق، حيث أصبحت هذه من أهم العادات التي يمارسها المسلمون في هذا اليوم. ويصادف ذكرى المولد النبوي الشريف في عام 2019 – 1441 يوم السبت الموافق 12 من شهر ربيع الثاني وهو يوم إجازة رسمية لعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، لذلك ينتظر الموظفين بفارغ الصبر قرار مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة خلال الأيام القليلة القادمة الخاص بهذه المناسبة.

موعد المولد النبوي الشريف

حيث يأمل المصريين أن يقرر مجلس الوزراء باستبدال يوم السبت ومنح إجازة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي وخاص في يوم الأحد بدلاً من السبت احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، تاريخ الاحتفال بعيد ميلاد النبي ويصادف الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العام يوم التاسع من شهر نوفمبر لعام 2019، وينتظر المصريين قرار مجلس الوزراء بشأن موعد الإجازة الرسمية الخاصة بهذا اليوم في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة المختلفة.

ورغم حرص عدد كبير من المسلمين على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مختلف الدول العربية والإسلامية، إلا أن بعض العلماء ورجال الدين يعتبرون ذلك بدعة، حيث يؤكد عدد منهم أن الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي لم يحتفلوا بهذه المناسبة من قبل، مشيرين إلى أنها أصبحت عادة لدى المسلمين وليس له أساس في السنة النبوية الشريفة.