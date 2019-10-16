الكشف عن عدد الدول والجنسيات المتقدمة للحصول على الإقامة المميزة.. وهذه أبرز المميزات التي ستمنح لهم...

كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر العايد، عن عدد الطلبات التي استقبلها المركز للحصول على الإقامة المميزة، وعدد الدول والجنسيات التي تقدمت للحصول عليها.

وحسب “عكاظ” قال العايد : «منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة، إذ تلقينا طلبات من 50 دولة تقريباً يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن».

وأضاف العايد، أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقاً للوائح والشروط الموضحة في النظام. كما أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.