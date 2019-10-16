القبض على قاتل زوجته في محافظة ضباء

كشفت مصادر أنه تم القبض على قاتل زوجته في قرية (نابع داما) التي تبعد 70 كيلو مترا عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن أحد الجيران وهي سيدة تقدمت ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة تصدر من المنزل واختفاء صاحب المنزل، فتم استدعاء الشرطة، وبعد فتح الشقة تبيّن وجود جثة لمواطنة مقتولة، وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح لاحقاً أنها زوجة صاحب الشقة، الذي يعمل معلماً بمدرسة نابع داما،

وقد ارتبط القاتل بزوجته قبل عدة أشهر، وهما من منطقة جازان، وقد جاء تعيينه في مدرسة قرية نابع داما بحسب صحيفة “عكاظ”. ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة تبوك بياناً توضيحياً لقضية القتل بعد استكمال التحقيقات والإجراءات.