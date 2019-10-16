إقبال بالآلاف على المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها

استقبل المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل، الذي انطلقت فعالياته الاثنين وتُنظِّمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها، تحت شعار «سعوديون وسعوديات.. الأشخاص ذوي الإعاقة» في فندق قصر أبها، آلاف المتقدمين والمتقدمات من طالبي وطالبات العمل بمشاركة أكثر من 30 شركة وطنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أنَّ فعاليات المعرض التي تستمر ثلاثة أيام تأتي في إطار العمل على تهيئة المجال أمام المنشآت الوطنية لعرض ما لديها من الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الشابة من أبناء الوطن، وطرح مبادرات التوظيف المباشر للباحثين عن العمل، إلى جانب تهيئة الفرص الملائمة والاستفادة من العمالة الوطنية النسائية، وزيادة فرص العمل أمام المرأة السعودية، فضلًا عن توفير فرص عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنَّ فعاليات المعرض تشهد بيئة عمل ملائمة للأطراف المشاركة المرتبطة بعملية التأهيل والتوظيف المتمثلة في منشآت القطاع الخاص ومؤسسات ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب والتوظيف؛ حيث تشارك إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير في تقديم الجهود في مجال الإرشاد المهني والمشورة ومجالات العمل المتاحة ومتطلباتها من التأهيل والتدريب، مع التعريف ببرامج التأهيل التوظيفي والفرص المتاحة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشارك معهد ريادة الأعمال الذي سيفتح بدوره أبواب العمل الحرّ والاستثمار للشباب والشابات من خلال عدة برامج بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وجميع الجهات الداعمة وحاضنات الأعمال، إلى جانب ما يقدِّمه معهد الرياض للتقنية من الفرص الوظيفية أمام شباب وشابات منطقة عسير.

وعُقدت مجموعة من الدورات وورش العمل المصاحبة للمعرض؛ حيث شهد أمس عقد دورة تدريبية بعنوان «مهارات الاتصال والعرض والتسويق» قدمها الدكتور محمد بن قاسم الشعيبي، ودورة بعنوان «برنامج الكورت لتطوير مهارات التفكير» قدَّمتها منال البيشي، ودورة تدريبية بعنوان «نشر ثقافة العمل الحر» قدمها علي آل سيف.

وسيشهد اليوم تنظيم مجموعة من ورش العمل، مثل ورشة بناء المستقبل المهني «أساسيات مقابلات العمل الشخصية» يقدمها عبدالمحسن البارقي، وورشة بناء المستقبل المهني «الشهادات الاحترافية وأهميتها في سوق العمل» يُقدِّمها عبدالعزيز آل ظبية، وورشة عمل بناء المستقبل المهني بعنوان «دور التميز الشخصي في التطوير المهني» يُقدِّمها محمد هتان.