السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا إعصار اليابان إلى 74



طوكيو 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

ارتفع عدد ضحايا إعصار اليابان إلى 74 قتيلاً غرق كثيرون منهم بسبب فيضان عشرات الأنهار على ضفافها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن 12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بينما أصيب أكثر من 220 آخرين بعدما اجتاح الإعصار هاجيبيس الأرخبيل الياباني مطلع الأسبوع.

من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستصرف 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) لجهود الإغاثة من الكارثة.

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10:49ت م

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