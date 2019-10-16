السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشروعات والخدمات البلدية بمركزي بئر عسكر وعاكفة



نجران 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أمس، المشروعات والخدمات البلدية، بمركزي بئر عسكر وعاكفة.

واطلع المهندس عيبان على سير العمل ببلدية بئر عسكر، التقى خلالها بمنسوبي البلدية، حاثاً إياهم بمضاعفة الجهود لخدمة المواطن والمقيم.

بعد ذلك قام المهندس عيبان بجولة ميدانية على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ومنها: مشروع مبنى المركز الحضاري بمركز بئر عسكر، ومشروع أنسنة المدن بحي التلال، والملعب الرياضي والمدرجات الجاري تنفيذها بجوار المركز الحضاري، مطلعاً على مراحل العمل في تلك المشاريع.

وفي ختام الجولة التقى أمين منطقة نجران برئيس مركز بئر عسكر سعيد بن عائض الأسمري، ورئيس مركز عاكفة المكلف ناصر بن علي آل الحارث حيث جرى مناقشة احتياجات المراكز والقرى التابعة لها من المشاريع والخدمات البلدية، كما التقى برئيس وأعضاء مجلس بلدي بئر عسكر والمواطنين، نوقش خلاله المواضيع المتعلقة بتطوير المراكز والقرى من المشاريع والخدمات.

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10:45ت م

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