السعودية اليوم / "مهارات التفاوض والإقناع" دورة بوادي الدواسر



وادي الدواسر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نظمت وحدة الخريجين بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر أمس، دورة تدريبية في مهارات التفاوض والإقناع والتأثير، بالتعاون مع وحدة الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة، بمشاركة 35 متدرباً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح منسق التأهيل الوظيفي بالكلية الدكتور عرفه أحمد المنسي أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالأساليب الفعالة والمفاهيم العلمية الخاصة بعملية التفاوض، وتنمية قدراتهم في مواجهة مشكلات التفاوض على أساس من الوعي بطبيعة ومقومات ومخاطر التفاوض وحل المشكلات طبقاً للأساليب العصرية الحديثة.

وأفاد الدكتور المنسي أن محتوى الدورة تضمن مفهوم وتعريف الاتصال والتواصل الفعال, وعناصر الاتصال وأهدافه ودوافعه ومهاراته وأنواعه, وطبيعة وأبعاد عملية التفاوض والطريق إلى الإقناع وأثر الإقناع والنماذج السلوكية لأنماط المفاوضين، إلى جانب التعرف على أحدث ممارسات واستراتيجيات وأساليب التفاوض, ومهارات إدارة التفاوض والمنازعات والخلافات.

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10:44ت م

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