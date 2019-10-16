السعودية اليوم / رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية والموريتانية يستقبل سفير المملكة المغربية والقائم بالأعمال الموريتاني



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

استقبل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي.

كما استقبل عضو مجلس الشورى, القائم بالأعمال في سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة المستشار عبدالرحمن داداه.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

// انتهى //

10:31ت م

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الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستقبل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، أمس، سفير المملكة المغربية لدى المملكة مصطفى المنصوري.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي.كما استقبل عضو مجلس الشورى, القائم بالأعمال في سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة المستشار عبدالرحمن داداه.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.// انتهى //10:31ت م0031

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