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2019-10-16 المدني يحذر من أمطار جازان: تستمر حتى التاسعة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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