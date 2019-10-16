المملكة تستقبل آلاف الطلبات من 27 جنسية لـ الإقامة المميزة

2019-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر سليمان العايد، عن استقبال المركز آلاف الطلبات من اليوم الأول الذي أعلن فيه استقبال طلبات الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية.

وتابع أن من بين المتقدمين أطباء ومهندسين ومستثمرين وباحثين عن الاستقرار، موضحًا أن الإقامة المميزة لا تخول لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية، بحسب ما هو موضح في النظام، بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

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وقال العايد: “منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة، إذ تلقينا طلبات من 50 دولة تقريباً يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة”.

وبحسب العايد، تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن.

وأضاف: الراغبون في القدوم، وأضاف العايد أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل، دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقا للوائح والشروط الموضحة في النظام. كما أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.