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2019-10-16 اصطدام شاحنتين ومركبتين على طريق جدة – ينبع متابعات الخليج 365 - حدة Advertisements باشرت الجهات المختصة، صباح اليوم الأربعاء، حادث اصطدام شاحنتين ومركبتين على طريق جدة – ينبع. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الحادث نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.







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