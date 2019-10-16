شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-16 أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة, وسحباً رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت أن التأثيرات المصاحبة للحالة المناخية تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً, وحتى الثامنة مساءً.







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