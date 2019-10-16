نصائح صحية مهمة لمكافحة العدوى

2019-10-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت صحة الرياض أنه يتم تفعيل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري تحت شعار “اللقاحات عمل الجميع”، مقدمةً بعض النصائح والتوجيهات في هذا الشأن.

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وقالت صحة الرياض: لمكافحة العدوى في رياض الأطفال يلزم عدم إدخال طفل مريض إلى الروضة، والحفاظ على النظافة وتهوية الروضة خلال النهار وقبل وصول الأطفال، مع الحرص على غسل اليدين بعد تغيير الحفاظات أو دخول المرحاض وتعليم الأطفال الأكبر سنًا غسل أيديهم بشكل متكرر.

ولفتت الصحة إلى أن التعقيم هو وسيلة يتم من خلالها القضاء على الميكروبات المتحوصلة وغير المتحوصلة بكافة أنواعها، ولمكافحة العدوى في المنشآت الصحية يجب التخلُّص من إبرة الحقن بعد استعمالها في الصندوق الخاص بها، وعدم تغطيتها بعد الاستخدام.

كما يجب أيضًا لمكافحة العدوى، تعقيم اليدين جيداً قبل وبعد التعامل مع المريض، وغسلهما بالماء بالطريقة الصحيحة عند أخذ العيّنة من المرضى، مع الأخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع عينات الدم والبول بأننا عيناتٌ مُلوثة، وارتداء القُفازات عند أخذها، وعدم مُلامستها بالأيدي.

وتابعت صحة الرياض: لمكافحة العدوى يلزم مراعاة ارتداء نظارات واقية للعينين؛ لحمايتهما من التلوث الناتج عن رذاذ الدم أو أي سائل خارج جسم الإنسان.







