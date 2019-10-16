، شاهد .. "بلدية القصب" تنفّذ مشاريع تنموية بأكثر من ٢٤ مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت حديقة الملك سلمان والمركز الحضاري ومبنى واستراحة ومتنزهات

وسط ابتهاج الأهالي والمواطنين وتثمينهم ما تقدمه الدولة من دعم وبذل وعطاء في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-، تكللت جهود بلدية القصب ممثلة في رئيسها دغيشم بن فهد الدغيشم؛ والعاملين معه، بعدد من المنجزات الخدمية والمشاريع التنموية التي تجاوزت تكاليفها ٢٤ مليون ريال.

"الخليج 365" وقفت على تلك المنجزات وتلك المشاريع واطلعت على حجم الإنفاق اللامحدود من قِبل الدولة -حرسها الله- على تلك المشاريع المتنوعة التي اشتملت على: مركز حضاري، ومبنى واستراحة ونادٍّ للبلدية، وحديقة عامة، ودوّار في مدخل المدينة، وعدد من المتنزهات.

مبنى بلدية القصب

تم تنفيذ المبنى على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية 13.900 مليون ريال. ويتكون المبنى من 3 أدوار، وملاحق علوية. ومساحة الدور الواحد 1500 متر مربع، بإجمالي مجموع 5020 متراً مربعاً.

استراحة البلدية

يتكون المبنى من دورين بمسطح 1260 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية 2.3 مليون ريال. ويحتوي على عدد 15 غرفة، ومجلس رجال، وصالة طعام. وتم تأسيس وفرش كامل الاستراحة بمجهودات البلدية.

نادي البلدية

تمّ إنشاء النادي بمجهودات البلدية، ويتكون من: مبنى لصالة الاستقبال، وصالة طعام، ومبنى 5 غرف نوم، وبيت شعر، ومبنى لصالة الألعاب الرياضية والترفيهية، ومسبح مائي، وملعب كرة قدم، وملعب كرة طائرة.

متنزه روضة العكرشية

يقع متنزه العكرشية غرب مركز القصب بمسافة 13 كم، وبمساحة 44 مليون متر مربع. وقامت البلدية بجهودها الذاتية بالقيام بعمل مسجديْن ودورات مياه بمواقع مختلفة عدة، وإنارة ورصف الطرق الداخلية. ويحتوي المتنزه على متنزه بري بمساحة 215 ألف متر مربع، وبه عدد من الأرصفة والطرق المسفلتة والإنارة. ويحتوي المتنزه على عدد 163 مظلة.

متنزه النخلة بروضة العكرشية

تم إنشاء المتنزه بمجهودات ومعدات البلدية بمساحة 140 ألف متر مربع، وهو عبارة عن تهذيب الجزيرة الشمالية لمتنزه روضة العكرشية، ووضع متنزه النخلة الجديد على شكل عشر أوراق بعرض 15 متراً، بإجمالي أطوال 1500 متر؛ لتكون طرقاً متفرعاً منها جلسات لعدد 66 جلسة.

حديقة الملك سلمان

عبارة عن حديقة بمسطح 57000 متر مربع، بتكلفة إجمالية 4 ملايين ريال، وتحتوي على نافورة بمسطح 1400 متر مربع، ومصلى، ومرافق عامة.

دوّار الساعة

تم تنفيذ الدوار بمجهودات البلدية، ويقع بتقاطع الطريق الرئيس بالقصب، وطريق مركز الحريق، وطريق الصناعية. ويعد مجسم الساعة من المجسمات الحديثة بارتفاع 25 متراً، وعرض المجسم 11 متراً. وسيتم تركيب 4 ساعات بقُطر 3 أمتار. والمجسم مزيّن بالحديد المشغول وفق الطراز الإسلامي. ويبلغ قطر الميدان 40 متراً.

المركز الحضاري

تم تنفيذ المبنى كمرحلة أولى بتكلفة 3.800 مليون ريال، وذلك مقابل أعمال العظم بمسطح 3700 متر مربع فقط، ويحتوي على صالة للتراث التاريخي، ومجلس استقبال، وصالة للطعام.

وكان أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس؛ قد افتتح مبنى بلدية القصب، وعدداً من المشاريع التنموية والمرافق الخدمية، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ ووكيل أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب؛ ورئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم.

وقال الفارس: في تصريح خاص لـ"الخليج 365": سعدت بزيارة مدينة القصب، والاطلاع على المشاريع التي نُفذت، والمشاريع التي يجري تنفيذها".

وأضاف: "سعدت أكثر بالتكامل بين المشاريع، والتنفيذ المميز لها، والتجانس بين كل العاملين وأهالي المنطقة".

وتابع: "هذا -بإذن الله- يدعمنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ورؤية السعودية.. وكل هذه المشاريع -بإذن الله- تحقق أهداف ورؤية السعودية ٢٠٣٠".

وفي الصدد نفسه ثمّن المواطنون الدعم اللا محدود من قِبل القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، وتوفير سبل الرفاهية والراحة للجميع.

وقالوا: نرفع شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ولوزير الشؤون البلدية والقروية، وجميع المسؤولين في الوزارة والبلدية على ما قدّموا من عمل مميز، وعلى الدعم والإشراف والمتابعة لتلك المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع المحلي وتنميته.

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بلدية القصب