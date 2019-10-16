، "الأرصاد" تنبّه "المدينة المنوّرة" و"الباحة" من أمطار رعدية ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة, وسحباً رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت أن التأثيرات المصاحبة للحالة المناخية تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية, وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً, حتى الثامنة مساءً.الأرصاد حالة الطقس
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 09:13 AM
تستمر حتى الثامنة مساءً .. و"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة, وسحباً رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت أن التأثيرات المصاحبة للحالة المناخية تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية, وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً, حتى الثامنة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه "المدينة المنوّرة" و"الباحة" من أمطار رعدية ،
المصدر : الخليج 365
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