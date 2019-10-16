السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يشكر مدير التعليم بالمنطقة ومنسوبيها على جهودهم المبذولة



الباحة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بجهود المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم، التي بُذلت لاستقبال طلاب وطالبات المنطقة مع مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ, معرباً سموه عن شكره لهم، على ما نفذ من برامج أسهمت في تحقيق الانطلاقة الجيده - ولله الحمد -، التي تؤكد حرص القائمين على العملية التعليمية في المنطقة لتقديم خدمات تربوية وتعليمية متميزة لأبناء وبنات المنطقة .

وأكد سموه في خطابه الذي وجهه لمدير التعليم بالمنطقة، على أهمية استمرار المتابعة وتحسين الميدان التعليمي بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبه.

من جانبه عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن سعادته واعتزازه بما تضمنه خطاب سمو أمير المنطقة، منوهاً بالمتابعة التي تحظى بها جميع المناشط التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبيناً حرص سموه على توفير كل ما يسهم في خدمة المنطقة وفق تطلعات ولاة أمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة .

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09:50ت م

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