السعودية اليوم / مقتل شرطيين وجرح 20 طفلاً في إنفجار في أفغانستان



جلال اباد 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

قتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلاً بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان اليوم .

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي في تصريح للصحفيين إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئيا مدرسة أطفال مجاورة.

وأضاف أن "التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير ، مشيراً إلى أن قرابة 20 تلميذاً أصيبوا بجروح".

من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأفغانية الحصيلة واتهمت حركة طالبان الإرهابية بالوقوف وراء التفجير.

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09:10ت م

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