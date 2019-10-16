السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط محلات العطور



نجران 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بمحلات العطور بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع العطور، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم حصر 34 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 52 موظفاً سعودياً، وعدد 4 موظفات سعوديات يعملون بالنشاط، فيما رصدت 6 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات.

وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في النشاط تعدت 88%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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