

سبت العلايا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

استفاد من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى سبت العلاية العام، الذي تبلغ سعته السريرية 85 سريراً, ويضم عدداً من التخصصات الطبية, ويخدم سكان محافظة بلقرن ومراكزها، خلال الـ9 شهور الماضية من هذا العام، (61984) مراجعاً والعيادات الخارجية (6005) مراجعين, فيما بلغ عدد الولادات (418) ولادة.

وأُجري بالمستشفى (278) عملية كبرى, و(159) عملية صغرى, وبلغت التدخلات والإجراءات الجراحية (1857)، فيما بلغت الفحوص المخبرية (347202) ، وعدد وحدات الدم ومشتقاته المُتَبرع بها لبنك الدم بالمستشفى (598) ، والفحوص بقسم الأشعة (21864) ما بين عادية ومقطعية وتلفزيونية، ويعتبر المستشفى مرجعي لــ 13 مركزاً صحياً.

كما يوجد بالمستشفى وحدة لغسيل الكلى تضم 14 سريراً، ويبلغ عدد المرضى المسجلين 38، وبلغت عدد جلسات الغسيل 3423 جلسة خلال نفس الفترة.

// انتهى //

08:41ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 90 ألف مستفيد من خدمات مستشفى سبت العلاية العام خلال 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.