الان تتابع تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة, وسحباً رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع. وبينت أن التأثيرات المصاحبة للحالة المناخية تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً, وحتى الثامنة مساءً.

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