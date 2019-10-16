شاهد: متوسطة زيد بن الخطاب بمكة تكرم أحد طلابها لالتزامه بأداء صلاة الضحى

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - محمد السويهري:

تزامناً مع اسبوع تعزيز السلوك الإيجابي والذي أطلقته إدارة التوجية والإرشاد بوزارة التعليم كرمت مدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بمكةالمكرمة أحد طلابها أثناء الطابور الصباحي وذلك نظير أدائه صلاة الضحى أثناء الفسحة مقدماً بذلك إشباع الجانب الروحي بينه وبين ربهعلى إشباع الجانب الجسمي ومعززاً بذلك سلوكاً إيجابياً يجب أن يعزز داخل مدارسنا .

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وقد إلتقط المرشد الطلابي بمتوسطة زيد بن الخطاب بمكة المكرمة الأستاذ ناصر بن غديف السلمي صورة عفوية كانت بمحض الصدفةأثناء تفقده لسلوكيات وأحوال الطلاب في الفسحة المدرسيةحيث لاحظ أحد الطلاب والذي يدعى عمار بن سهيل كردي وهو يؤدي صلاة الضحى داخل مصلى المدرسة تاركاً زملائه يتناولون وجبة الإفطار الأمر الذي دعاه إلى الوقوف حتى فراغه من صلاته وعند سؤاله عن ذلك تبين بأن الطالب اعتاد على أداء صلاة الضحى قبل ذهابه إلى الفسحة المدرسية.

من جانبها وتعزيزاً لهذا السلوك الإيجابي بادرت إدارة المدرسة ممثلة في قائد المدرسة الأستاذ تركي بن عايد الحازمي والمرشد الطلابي الأستاذ ناصر بن غديف السلمي وفي اليوم الذي يليه بتكريم الطالب عمار كردي أمام زملائه في أثناء الطابور الصباحي وذلك من اجل تشجيعه وتشجيع زملائه على مثل هذه السلوكيات التي تعود بالنفع والفائدة على الطالب نفسه وكذلك في خلق بيئة تربوية وتعليمية يحتاج إليها طلابنا داخل مدارسنا .