محمد بن مسعود - الدمام - طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقه لوجود سوابق اعتداء طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل. وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه.النيابة العامة 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 08:32 AM طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقه لوجود سوابق اعتداء Advertisements النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل. وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه. الكلمات المفتاحية ، النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة ،

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