، دخل "الوسم" .. والحصيني يتساءل: لماذا تنتظره العرب؟ ،

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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه مع دخول "الوسم" اليوم الأربعاء، فإن سحابه ممطر، متسائلاً لماذا العرب تنتظره على أحر من الجمر؟
وقال عبر حسابه في "تويتر": جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني ذلك هو #الوسم دخوله اليوم الأربعاء 1441/2/17هـ، ماذا تعرف عنه؟
تنتظره العرب على أحر من الجمر ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً يعتبر من الوسم.
وأضاف: الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ مطره نافع -بإذن الله.
وتابع: نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من #الوسم حكماً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، فيه زيادة في الليل على حساب النهار.
ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.
وتابع: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.الوسم حالة الطقس
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 08:22 AM
من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة ومدته 52 يوماً
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه مع دخول "الوسم" اليوم الأربعاء، فإن سحابه ممطر، متسائلاً لماذا العرب تنتظره على أحر من الجمر؟
وقال عبر حسابه في "تويتر": جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني ذلك هو #الوسم دخوله اليوم الأربعاء 1441/2/17هـ، ماذا تعرف عنه؟
تنتظره العرب على أحر من الجمر ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً يعتبر من الوسم.
وأضاف: الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ مطره نافع -بإذن الله.
وتابع: نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من #الوسم حكماً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، فيه زيادة في الليل على حساب النهار.
ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب.
وتابع: مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، تميل الأجواء نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.
، دخل "الوسم" .. والحصيني يتساءل: لماذا تنتظره العرب؟ ،
المصدر : الخليج 365
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