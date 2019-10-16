‪ بحضور كبير وفعاليات متنوعة.. انطلاق مهرجان الرمان الثالث بالشيحية‬‬

زار محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجان الرمان في نسخته الثالثة.

وانطلقت فعاليات المهرجان اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، بحديقة مركز الشيحية العامة، وسط حضور جمهور غفير من الزوار.

وبدأ المهرجان بساحة البيع والشراء والأكشاك المخصصة لبيع الرمان والتي يبلغ عددها 47، بالإضافة لأكشاك لبيع عصائر الرمان، ومبيعات الأسر، وعربات الأطعمة، والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية.

وأثنى الخليفة، على الجهود الحثيثة والمبذولة لإنجاح هذا المهرجان، الهادف للترويج للسياحة الداخلية والترفيه على المواطنين، مبينًا أنَّ البرامج المقدمة في مثل هذه المهرجانات لها دور كبير في دعم وتنشيط السياحة.

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من جهته، قال رئيس مركز الشيحية المشرف العامّ للمهرجان خالد بن ماضي الربيعان، إن المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وبلا شك أن ذلك يعزز من الحراك الاقتصادي، ويؤكد مقولة أمير المنطقة بأن منطقة القصيم سلة من الخيرات.

وأضاف: يهدف المهرجان لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب والشابات على حد سواء؛ للعمل في القطاع الزراعي، كما أنه -عبر الفعاليات المتنوعة- يعمل على جذب الزوار وتشجيع السياحة الداخلية، عبر برامج ملفتة ومشجعة.

من جانبه، صرّح المشغل للمهرجان عبدالرحمن الشعيبي بأنّه تمّ العمل على تنوع الفعاليات وشموليتها لتناسب كل الأذواق؛ حرصًا على تلبية رغبات الحضور، مشيرًا إلى وجود جوائز يومية متنوعة يتم توزيعها على زوار المهرجان.