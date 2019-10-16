مجلس علماء باكستان: زيارة عمران خان للسعودية تعزز السلم والأمن بالمنطقة

أكّد مجلس علماء باكستان، أن زيارات رئيس وزراء باكستان عمران خان، المتواصلة إلى المملكة، هدفها البحث عن حلول مناسبة لقضايا الأمة، وتأتي بمرحلة مهمة، سيكون لها دور كبير بإعادة ترتيب الأوضاع بين دول المنطقة.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، إن تلك الزيارات ستسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ونؤكد أهمية التفاعل مع المبادرات المعنية بهذا الشأن، ومساندة الجهود المبذولة لضمان نجاحها في تحقيق تطلعات شعوب الأمة، بتعزيز دور المملكة وباكستان على المستوى العربي والإسلامي والدولي، والبحث عن حلول مناسبة لمنع التدخلات المتواصلة في الشؤون الداخلية للدول الخليجية والعربية والإسلامية، والتركيز على فتح أبواب الحوار والتفاوض والتعاون والتسامح بين الأشقاء .

وثمَّن أشرفي، الجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتوحيد كلمة المسلمين ووحدة صفوف الأمة لمواجهة التحديات والمشكلات وإزالة المعوقات التي توسع دائرة الخلاف في العالمين العربي والإسلامي، مطالبًا تركيا بالتوقف الفوري عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية وتصحيح موقفها تجاه الملف السوري.

ودعا أشرفي، إيران إلى التوقف الفوري عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، وعدم التدخل في الشؤون اليمنية بشكل كامل، وإيقاف الدعم للمليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكدًا أهمية البحث عن حلول مناسبة للأزمات والنزاعات داخل الدول العربية والإسلامية وتفعيل مسارات الحوار والتفاوض الودي والأخوي بين الأشقاء، وتجنب جميع الطرق والوسائل المؤدية لإشعال نار الفتنة ونزع فتيل الحرب والنزاع الذي يتعارض مع مبادئ الإسلام ومصالح المسلمين.

وجدّد أشرفي التأكيد على وقوف باكستان مع بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها النبيل لمواجهة جميع التحديات وتوحيد كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم، مشددًا على الرفض الكامل لجميع محاولات الاعتداء على المملكة وحدودها وحقوقها، مؤكدًا أهمية الدفاع عن قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين الشقيقة باعتبارها قضية الأمة الأولى.