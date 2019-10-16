إعصار «تورنادو» يلوح في أفق جازان وهطول أمطار متفرقة على المنطقة

شهدت منطقة جازان، مساء اليوم "الثلاثاء"، هطول أمطار متفرقة، شملت عدة محافظات، سال على إثرها عدد من الأودية، كما شوهد بالقرب من قرية الوحلة الذي تتبع لمركز الحكامية إعصار قمعي للمرة الثانية في منطقة جازان خلال أسبوع؛ حيث شوهد الأربعاء الماضي بالقرب من شاطئ قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا.

ويشكل الإعصار القمعي «تورنادو» توأمين عملاقين، ولكي يتشكل يتطلب الأمر عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان المنطقة الأكثر حظًّا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال.

وكان الدفاع المدني قد حذر المواطنين والمقيمين، من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول تجنّبًا لأي مكروه، مشددًا على ضرورة اتباع الإرشادات، ومتمنيًا السلامة للجميع، بينما وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تحذيرًا متقدمًا بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.