، ضحية السقوط الغامض بمدرسة الطائف يفيق من غيبوبته ويغادر العناية المركزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - والده: التحقيقات رُفعت للشرطة ويُنتظر استكمالها من النيابة العامة

استعاد الطالب "عبدالله الزهراني"، ضحية حادث السقوط داخل إحدى المدارس الأهلية بالطائف، وعيه، وأفاق من الغيبوبة التي كان فيها منذ مطلع الأسبوع الماضي؛ وغادر العناية المركزة، واستقر تنويمًا في غرفة عادية بالمستشفى مستقبلاً الكثير من زواره، وعلى وجه الخصوص من زملاؤه الطلاب.

وأبدى والد الطالب "الزهراني" عبر "الخليج 365" سعادته وفرحه بذلك التطور والتحسن في صحة ابنه، وقال: الشكر لله سبحانه وتعالى الذي استجاب لدعاء الكثير من محبي وأقارب ابني. كذلك الشكر لقراء "الخليج 365"، سائلاً الله أن يمُنَّ عليه بالشفاء العاجل.

وعن سير التحقيقات في قضية ابنه قال: التحقيقات داخل المدرسة رُفعت للشرطة، ويُنتظر استكمالها من قِبل النيابة العامة.

وأعرب عن شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لما لقيه ابنه من رعاية صحية، ومتابعة طبية فائقة، بعد قدرة الله سبحانه، أسهمت في تحسن حالة ابنه الصحة تدريجيًّا.

وكان الطالب "الزهراني" قد خضع لعملية جراحية في الرأس يوم الأربعاء الماضي، استغرقت أكثر من أربع ساعات، وأكد الأطباء نجاحها بوقف النزيف الذي كان قد حدث له بعد سقوطه، وأنه سيخضع لعملية طبية فائقة أخرى متوقعين تحسن حالته الصحية تدريجيًّا بإذن الله تعالى.

وكانت "الخليج 365" قد تابعت الحادثة بعد أن شهدت إحدى المدارس الأهلية بمحافظة الطائف واقعة سقوط طالب في ظروف غامضة، حتى الآن لم يعرف دوافعها، من أحد المعامل داخل مبنى المدرسة، حتى استقر على الأرض، فيما أُدخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى داخل المحافظة، وما زال منومًا به.

ووجّه المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال اللهيبي في حينه بالتحقيق العاجل بالحادثة، فيما أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إصابة طالب ثانوي، سقط من الدور الأول في فناء المدرسة الأحد الموافق 7 / 2 / 1441هـ، ونتج من ذلك إصابته بإصابات مختلفة، ويخضع حاليًا للعناية الطبية بالمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي لـ"الخليج 365": إن طالبًا بالصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الأهلية، بعد خروجه من مكتب وكيل المدرسة في نهاية الحصة السادسة، اتجه إلى الدور الأول محاولاً الخروج من المدرسة، ومتسلقًا على أحد المكيفات؛ فسقط في فناء المدرسة بالدور الأرضي، وأصيب بإصابات مختلفة، وتم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة له من قِبل المرشد الصحي بالمدرسة، واستدعاء الهلال الأحمر، وإبلاغ ولي أمره في حينه.

وأضاف: نُقل إلى المستشفى للعلاج بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، الذي وجّه بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للطالب، كما وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الواقع، والرفع بتقرير مفصل. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.

مختتما تصريحه بأن الإدارة العامة للتعليم بالطائف تتمنى للطالب الشفاء العاجل.

يُشار إلى أن طلال اللهيبي، مدير التعليم بالطائف، كان قد زار الطالب في المستشفى في وقت سابق، واطمأن على صحته، كما قام ممثل حقوق الإنسان بالمحافظة نايف الثقفي بزيارة مماثلة للطالب، واطمأن على صحته واعدًا بمتابعة سير التحقيقات في مجريات الحادثة.