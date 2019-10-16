“ساما”: ثلاث تعاملات مالية قد توقعك إحداهن في جريمة “غسل الأموال”

حذرت مؤسسة التقد العربي السعودي “ساما” من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.
وجاء التحذير الأول من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال، كذلك تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال. والصورة الثالثة هي: قبول الشخص استخدام حساباته البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، ما يجعله عرضة للاستغلال أو تكون مساهمة منه في تمرير عمليات مالية محظورة.
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