تحذير.. تناول القهوة خطر على المرأة الحامل

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وجهت دراسة حديثة رسالة مهمة للنساء حذرتهن فيها من تناول القهوة أثناء الحمل، وحثتهن للاستغناء عن الكافيين، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي يشربن فنجانين من القهوة يوميًا يواجهن خطرًا أكبر بفقدان طفلهن أى التعرض للإجهاض.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قال العلماء إنه يجب على النساء اللاتي يحاولن الحمل، أن يقطعن الكافيين بالكامل لتقليل خطر فقد طفلهن.

أشارت الأبحاث التي أجريت على أكثر من 1200 امرأة إلى أن المستويات المرتفعة من الكافيين تشكل خطراً قبل الحمل وأثناء الحمل.

وقالت إرشادات الصحة العامة فى بريطانيا NHS ، إن تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير يوميًا آمن، لكن أي شيء آخر قد يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة.

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وأوضحت الصحيفة، إن هذا الموضوع محل نقاش كبير، لأن هناك أدلة على أن الكافيين الذي يوجد أيضًا في مشروبات الشاي والطاقة ليس له أي تأثير على الأطفال في الرحم.

لم يتم نشر الدراسة، التي تقودها المعاهد القومية الأمريكية للصحة حتى الآن، ولكن سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM) في فيلادلفيا.

وأكد الباحثون: “إن أي مستوى من تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، وخاصة في فترة الحمل الثمانية الأولى”.

تشير النتائج إلى تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم بما في ذلك القهوة، والشاي، أو المشروبات الغازية، يرتبط بخطر فقدان الحمل.

لذلك، خلص الباحثون إلى أن النساء اللاتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفيدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أيضا أن النساء اللاتي تناولن كميات أقل من الكافيين من الحد الأدنى الموصى به يوميا ما زالوا في خطر متزايد.

