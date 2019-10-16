«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم المساعدات للاجئين السوريين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والطبية، على عددٍ من المناطق بالبلدان العربية والعالمية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.

واستمر المركز، بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع، في تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية، خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأنشطة، تأمين الاحتياجات الغذائية والمؤنة المنزلية والشخصية للمستفيدين، وتوفير الغاز، ومتابعة مرضى السكري والضغط، وتأمين جهاز لقياس السكر وأدوية للمرضى، وإجراء صيانة في الصرف الصحي وشبكات المياه.

كما واصل المركز توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3.822 طالبًا وطالبة موزعين على 8 مدارس.

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وتأتي هذه المساعدات، في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري .

كما واصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 4.000 حالة، وتمت إحالة 373 منها لإجراء العمليات الجراحية، كما أنُجز منها صباح الأمس 30 عملية جراحية.

ويستعد أطباء الحملة المتطوعون؛ لإجراء مزيدٍ من الكشوفات الطبية اليوم وغدًا، مع احتمالية إحالة مئات آخرين إلى العمليات الجراحية؛ نظرًا للإقبال الكثيف، وهو ما يوسّع من نطاق المستفيدين الذين يتوافدون على مقر الحملة من شتى الولايات؛ بما فيها العاصمة النيجيرية أبوجا.

وتأتي هذه الحملة في مدينة لافيا عاصمة ولاية نصراوة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة السابقة للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له الأسبوع الماضي في مدينة إبادان، استفاد منها 7.830 حالة وأجريت خلالها 694 عملية جراحية.