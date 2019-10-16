سياسي / الرئيس الروماني يكلف زعيم المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية



بوخارست 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

عيّن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم زعيم الحزب الوطني الليبرالي المعارض لودوفيتش أوربان رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية إلى غاية موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2020 م.

ويتعين على حكومة أوربان أن تنال ثقة أعضاء البرلمان, وهو ما قد يصبح واقعا بدون أي عراقيل.

// انتهى //

04:03ت م

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