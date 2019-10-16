اقتصادي / مؤتمر اقتصادي لتطوير القطاع الخاص في إفريقيا يعقد أعماله في أبيدجان



أبيدجان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

عقد الاتحاد العام للمؤسسات في ساحل العاج مؤتمره السنوي الثامن بمدينة أبيدجان، تحت عنوان (بيئة الأعمال في إفريقيا و النموذج الأمثل لتنمية المؤسسات الإفريقية)، حضره نحو ستة آلاف مشارك من رؤساء المؤسسات والسياسيين بينهم الرئيس الرواندي بول كاغمي، الذي تشهد بلاده قفزة تنموية.

ودعا الرئيس الرواندي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إلى تضامن المستثمرين الأفارقة من أجل التوصل إلى تغيير هيكلي للاقتصادات الإفريقية والسيطرة على تحويل المواد الأولية بها وصولا إلى القدرة على تحقيق التمويل الذاتي لمشاريع التحول الاقتصادي في بلدان القارة.

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