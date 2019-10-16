السعودية | رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:49 صباحًا, 16 أكتوبر 2019 م
المناطق - واس
غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان المدينة المنورة اليوم, متوجهاً إلى بلاده, بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – , وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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