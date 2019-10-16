محمد بن سلمان وبوتين يتجولان في «الطريف التاريخي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدرعية) اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، إذ تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في الحي مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، إذ تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في الحي مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة. وغادر رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين والوفد المرافق له الرياض أمس بعد زيارة رسمية للمملكة، وكان في وداعه أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين.



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