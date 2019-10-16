شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ قيس سعيد ويعزي ناروهيتو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لقيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي. من ناحية أخرى، بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان الإمبراطور ناروهيتو، إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وقال ولي العهد: بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين.



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