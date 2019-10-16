أمير مكة ونائبه يهنئان أئمة وخطباء الحرمين المعينين حديثا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه الأئمة والخطباء المعينون حديثاً. وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد. وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. بدورهم، قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على اهتمامهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه الأئمة والخطباء المعينون حديثاً. وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد. وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. بدورهم، قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على اهتمامهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.

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