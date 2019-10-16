شكرا لقرائتكم خبر عن 117.000 موهوب بالمملكة في 9 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (الرياض)

دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، والمركز الوطني للقياس، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، في عامه العاشر.

وجرى التدشين أمس (الثلاثاء) في مقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور الأمين العام لـ«موهبة» الدكتور سعود المتحمي، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي.

وقال المتحمي: «إن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يجسد الشراكة الحقيقية والتكاملية والفاعلة بين موهبة ووزارة التعليم ومركز قياس، من أجل الوطن ونهضته، ولتزويد الموهوبين والموهوبات في التعليم العام بالدافع والطموح، لتحقيق النجاح». وبيّن اكتشاف أكثر من 117 ألف موهوب وموهوبة في المملكة خلال الأعوام التسعة الماضية من عمر البرنامج، ورعايتهم في مسارات مختلفة، مؤكدًا تقديم الرعاية المكثفة لأكثر من 60 ألف طالب وطالبة من بينهم 1000 طالب وطالبة ابتعثوا إلى أفضل الجامعات العالمية، لافتاً النظر إلى تحقيق موهبة 397 جائزة عالمية وإقليمية.