شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الطائف يعترف بعجز الكوادر الإشرافية.. ويلجأ لـ «التكليف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أقر تعليم الطائف بوجود عجز في الكوادر الإشرافية للمواد الدراسية والمجالات في بعض التخصصات في المكاتب الخارجية.

ووجه مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي بسد الاحتياج بمشرفين ومشرفات عن طريق التعاون للقيام بمهام الإشراف في تلك التخصصات حتى نهاية العام الدراسي. وعلمت "الخليج 365" أن توجيه اللهيبي للمكاتب الخارجية طالب فيه بضرورة تطبيق الشروط والضوابط وفق الاستمارات والنماذج المعتمدة ورفعها في موعد أقصاه غدا (الخميس).

يذكر أن تعليم الطائف أعاد اختبار التشكيلات الإشرافية لجميع المكاتب الداخلية والخارجية هذا العام 3 مرّات، كسابقة في تاريخ الإدارات التعليمية، ولم تعلن نتائجه حتى إعداد هذا التقرير.

ووفق مصادر مطلعة فإن الاختبارين الأول والثاني كانا إلكترونيين، وبسبب التذمر من الإنترنت وضعف الخدمة، أعيد للمرة الثالثة ورقياً قبيل الحج، وما زالت النتائج لم تعلن.