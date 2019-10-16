شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) غادر رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين والوفد المرافق له الرياض أمس (الثلاثاء) بعد زيارة رسمية للمملكة. غادر رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين والوفد المرافق له الرياض أمس (الثلاثاء) بعد زيارة رسمية للمملكة. وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.



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