شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري تطالب بتلبية طلبات المعلمات زوجات المرابطين في النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) طالبت عضو الشورى سامية بخاري في مداخلة لها في جلسة أمس الأول (الإثنين) ردا على تقرير وزارة التعليم الوزارة بالمسارعة في تلبية طلبات نقل المعلمات من زوجات وبنات الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، وقالت إن الدولة لم تتوقف عن تقديم الدعم لجنودنا البواسل وأسرهم مثل برنامج خلافة الغازي، إذ يتم من خلاله حصر طلبات النقل للمعلمات زوجات المرابطين وبناتهم، وإن الوزارة أصدرت قبل سنوات قراراً بندب بعض منهن ثم توقفت لمبررات عدة، آخرها ما أوضحه وكيل التعليم لشؤون المعلمين أن الوزارة تنتظر إحداث وظائف تغطي مكان المعلمات. وتساءلت بخاري: «لا يخفى أنه أثمن ما يقدمه المرء لوطنه أن يجود بروحه دفاعاً عنه وعن دينه، فإلى متى انتظار الوزارة؟ عليها المسارعة بتحقيق طلبات النقل ليتفرغ المرابط لواجبه الوطني».

طالبت عضو الشورى سامية بخاري في مداخلة لها في جلسة أمس الأول (الإثنين) ردا على تقرير وزارة التعليم الوزارة بالمسارعة في تلبية طلبات نقل المعلمات من زوجات وبنات الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، وقالت إن الدولة لم تتوقف عن تقديم الدعم لجنودنا البواسل وأسرهم مثل برنامج خلافة الغازي، إذ يتم من خلاله حصر طلبات النقل للمعلمات زوجات المرابطين وبناتهم، وإن الوزارة أصدرت قبل سنوات قراراً بندب بعض منهن ثم توقفت لمبررات عدة، آخرها ما أوضحه وكيل التعليم لشؤون المعلمين أن الوزارة تنتظر إحداث وظائف تغطي مكان المعلمات. وتساءلت بخاري: «لا يخفى أنه أثمن ما يقدمه المرء لوطنه أن يجود بروحه دفاعاً عنه وعن دينه، فإلى متى انتظار الوزارة؟ عليها المسارعة بتحقيق طلبات النقل ليتفرغ المرابط لواجبه الوطني».

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