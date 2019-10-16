شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: «التقنية» رفعت «السلامة» على الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام والإدارة العامة للمرور سخرت كافة الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير قدرات الضبط، وتقديم الخدمات، ورفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة.

وشدد خلال استضافته في مجلس الإثنينية الأسبوعي منسوبي مرور المنطقة الشرقية على أهمية دور المجتمع في تسهيل عمل أفراد المرور، مشيراً إلى أن دور المجتمع يبدأ باحترام الطريق وأنظمته، واحترام سالكيه، والحفاظ على خصوصية الآخرين، والبعد عن الانشغال بغير الطريق مثل الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الملهيات.

وأضاف: «يؤسفني أن أقول إن من يصمت أو يبرر لمن يخطئ فهو شريك معه في الخطأ، ويتحمل من الوزر ما يتحمله مرتكب الخطأ، فلذلك من الواجب علينا كأفراد ومجتمع أن نرفع من مستوى الرادع الأخلاقي، وأن لا نقف موقفاً سلبياً من مرتكب الخطأ، بل واجبنا أن ننصحه باللين، وأن نكون قدوة نطبق النظام على أنفسنا، ولو بدأ كل فرد بنفسه، وبدأ بدائرة التأثير حوله فسنصل إلى نسبة عالية من الالتزام»، مطالباً الجميع بالمبادرة والوقوف في وجه المخالفات المرورية، سواء عبر الدور الإيجابي للفرد بالتزامه ووعيه، أو بالدور العقابي عبر الأجهزة المختصة عبر تطبيق الأمن العام «كلنا أمن» الذي تباشر من خلاله الأجهزة الأمنية بلاغات المواطنين.

واستعرض مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد المهندس علي الزهراني خلال اللقاء أبرز إحصاءات المرور في محافظات المنطقة كافة.