شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: ترشيحات «الزمالة البريطانية» تثير تحفظات أكاديميين! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أثار ترشيح 40 عضوا وعضوة هيئة تدريس في جامعة الطائف لنيل الزمالة البريطانية، استياء عدد من الأعضاء، والعضوات، بسبب ما أسموه عدم مرور الترشيحات بالآليات المعمول بها، والتي تتفق مع الشفافية ومعيار الكفاءة، زاعمين أنه تم الاكتفاء بالعلاقات والترشيح من قبل بعض عمداء الكليات، مما يعتبر ترشيحاً غير دقيق، داعين إلى وضع آليات واضحة لترشيحات المبتعثين لهذه الشهادات العالمية.

لكن المتحدث باسم جامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أكد أن «البرنامج يعمل الآن في سنته الثالثة، إذ تؤهل الجامعة في كل سنة عدداً معيناً من أعضاء هيئة التدريس، وفق العقد المبرم مع الجهة الخارجية».

وأوضح لـ«الخليج 365» أنه بالنسبة لآلية الترشيح، فتتم عن طريق عمداء الكليات والمراكز في الجامعة لترشيح أعضاء هيئة التدريس للالتحاق ببرنامج الزمالة على مراحل، على أن تتوافر فيهم الشروط العامة للانضمام إليه، والتي تشمل اتقان اللغة الإنجليزية (لغة البرنامج)، إلى جانب فاعلية عضو هيئة التدريس ومبادراته وإسهاماته التطويرية على مستوى القسم والكلية أو المركز، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الجهة المقدمة للبرنامج وحاجة الجامعة وكلياتها ومراكزها، وهذه الآلية واضحة لجميع أعضاء هيئة التدريس، ويتولى تطبيقها عمداء الكليات والمراكز.