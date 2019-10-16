خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم، في وفاة والدهم إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم، في وفاة والدهم، عبَّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة. من جانبهم، عبَّر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما، وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.