شرعت شرطة محافظة ضباء في التحقيق في قضية قتل مواطنة عُثر على جثتها داخل شقتها السكنية في قرية (نابع داما) والتي تبعد 70 كيلومتراً عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.
وأشارت المعلومات وفقًا لصحيفة “سبق” إلى أن أحد الجيران تقدم ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة تصدر من المنزل واختفاء صاحب المنزل، فتم استدعاء الشرطة وبعد فتح الشقة، تبيّن وجود جثة لمواطنة مقتولة وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح لاحقاً بأنها زوجة صاحب الشقة الذي يعمل معلماً. وتشير مصادر إلى اختفاء الزوج المعلم والجهات الأمنية تبحث عنه حالياً، وهو متزوج من المقتولة رحمها الله منذ ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة تبوك بياناً توضيحياً لقضية القتل بعد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مواطنة داخل منزلها في “ضباء”.. واختفاء زوجها المعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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